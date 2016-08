Dritte Generation der Vilsbiburger Freunde in Gumpoldskirchen eingetroffen

27.08.2016, 13:59 Uhr

Nach dem Heurigenbesuch bei Josef Reisenhofer am 27. August 2016 nahmen sie an einer von Heike und Ernst Weinzierl organisierten Weinverkostung im ehemaligen Luegerkeller – Weingut Gebeshuber teil.

Vilsbiburg in Bayern ist die gelebte Partnerstadt von Gumpoldskirchen. Die Freundschaft besteht seit dem 2. Weltkrieg, als der Gumpoldskirchner Franz Fuchs und der Vilsbiburger Karl Zollner einander bei der Deutschen Wehrmacht kennen lernten. Die beiden sind in der Zwischenzeit bereits verstorben, doch die jahrzehntelange Freundschaft hat selbst den Tod der beiden ignoriert und sich auf Kinder und Kindeskinder übertragen. Und so besuchen die Vilsbiburger immer wieder die Gumpoldskirchner und umgekehrt. Sogar ein Gumpoldskirchner Weinfest wird jedes Jahr in Vilsbiburg veranstaltet.