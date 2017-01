IBMS-NMS Perchtoldsdorf

13.01.2017, 08:30 Uhr

OPEN CLASS am 20.01.2017

Am Freitag, 20.01.2017 von 09:00 bis 12:00 Uhr öffnet die IBMS-Neue NÖ Mittelschule, Roseggergassen2 – 6, 2380 Perchtoldsdorf ihre Klassen.Wir möchten die Eltern und Kinder, die sich für die IBMS interessieren einladen, einen ganz normalen Schultag an unserer Schule, die LehrerInnen und ihre Unterrichtsmethoden und unsere Schwerpunkte kennenzulernen.Dazu zählen Integration, e-learning, Sport, Sprachförderung, Berufsorientierung, die Wahlpflichtfächer für die Bereiche Fremdsprachen (Spanisch), Naturwissenschaften, Kreativität, Lebenspraxis/Persönlichkeitsbildung und die Ganztagsschule mit Mittagsverpflegung, sowie Lernstunden mit LehrerInnen der IBMS. Die technisch modernst ausgestattete Schule entspricht den aktuellen Anforderungen – neben zwei EDV-Sälen verfügen alle Klassen über Smartboards (interaktive Tafeln).Die IBMS Perchtoldsdorf ermöglicht Kindern und Jugendlichen, in einer familiären und von gegenseitigem Respekt bestimmten Lernumgebung, selbständiges und eigenverantwortliches Lernen. Die Orientierung an Interessen, Begabungen und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler sind dabei wesentlich.Jedes Kind wird dort abgeholt, wo es entwicklungsmäßig steht.Jugendliche sollen Schule und Lernen als etwas Positives erleben. Das Schulkonzept der IBMS und die permanente Entwicklung der Schulqualität sind ein guter Nährboden zur Entfaltung des Potentials junger Menschen.