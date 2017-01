Seriendieb auf frischer Tat ertappt

02.01.2017, 15:27 Uhr

Tunesier nahm Ware um 1.180 Euro mit, ohne zu bezahlen.

VÖSENDORF/SCS. Ein 26-jähriger tunesischer Staatsbürger aus Wien stahl am 29.12.2016 aus drei Modegeschäften der SCS zwei Damen-Polo Shirts der Marke „Tommy Hilfiger“ im Wert von 200 Euro, drei Jacken, zwei Paar Socken und Kinderbekleidung im Wert von rund 280 Euro sowie zwei Pullover, eine Jacke und ein Paar Schuhe im Wert von 700 Euro. Er hatte die Kleidungsstücke in die Umkleidekabine mit genommen. Dort riss er die Sicherungen von den beiden Kleidungsstücken ab und verließ damit das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen. Der Beschuldigte wurde von einem Detektiv beobachtet, angehalten und angezeigt.Bei den Erhebungen wurde festgestellt, dass der Tunesier 2016 mehrmals wegen einschlägiger Delikte vorgemerkt ist. Als Motiv gab der Beschuldigte an zu wenig Geld bei sich gehabt zu haben, um die gesamten Kleidungsstücke zu bezahlen. Aufgrund der wiederkehrenden einschlägigen Tathandlungen, kann davon ausgegangen werden, dass sich der Mann durch die Diebstähle eine permanente Einkommensquelle verschafft hat. Er wurde in Haft genommen.