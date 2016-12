40er-Feier beim Hauptbootsmann

10.12.2016, 14:17 Uhr

Am Freitag, dem 09.12.2016, sind wir jedoch nicht durchgefahren, sondern haben im "Gmuastodl" gehalten. Nicht freiwillig zwar, weil wir geladen waren - aber dafür, umso lieber.Hauptbootsmann "Romschi" Roman Hoffman lud zur 40er-Feier - wahrscheinlich zu seiner eigenen - und wir sind dieser Aufforderung mit Freuden nachgekommen. Dass Fisch auf dem Speiseplan stehen würde, war uns allen bewusst. Als ein in vielen Heimatliedern besungener Fischerjunge war dies natürlich für ihn unumgänglich, ein "Muss" sozusagen. Und da viele der Geladenen mit den Kauwerkzeugen ohnehin nicht mehr gut zu Fuß sind, wurden die Wels- und Zandergerichte nur zu gerne in Anspruch genommen. Für Fischallergiker hat der Gastgeber natürlich auch Backhendl und Schnitzel vorbereiten lassen.Dass dem Jubilar das Wohl der Geladenen besonders am Herzen lag, zeigte auch die Auswahl der angebotenen Weine aus dem exquisiten Sortiment des auch schon von Falstaff prämierten Weinguts Sattler aus Jois.Wir bedanken uns sehr herzlich für diese Einladung, und wünschen dem Jubilar und uns noch viele gemeinsame Jahre im Interesse des Allgemeinwohls und zu unserem eigenen Pläsier.