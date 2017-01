Tarock-Turnier der Raiffeisenbank Perg

PERG. Die Raiffeisenbank Perg lädt am Montag, 20. Februar, ab 18.30 Uhr wieder alle Tarock-Freunde zum traditionellen Turnier nach Perg ein. Mit dieser Veranstaltung fördert die Raiffeisenbank die Geselligkeit, die Kultur und die Tradition in der Region.„Tarock-Spielen fördert die Geselligkeit und hält geistig fit bis ins hohe Alter“, sagt Rudi Kling aus Perg, der wieder die Turnierleitung in bewährter Weise übernimmt.

Gespielt wird nach den Regeln des Mühlviertler Tarockcups. Als Spielweise wird das „Königrufen“ gewählt. Das Spielgeld beträgt 10 Cent pro Punkt. Die Turnierregeln können im Internet unter www.tarockcup.at abgefragt werden.Es wird umunteroder perg@raiffeisen-ooe.at ersucht. Die Teilnehmerzahl ist aus organisatorischen Gründen mit 48 Personen begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Zu Imbiss und Getränken werden die Teilnehmer von der Raiffeisenbank Perg eingeladen.