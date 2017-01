Landjugend-Jahresthema 2017: „Dorfverstand – bewusst regional“

16.01.2017, 13:50 Uhr

BEZIRK PERG, OÖ. Das Jahresthema der Landjugend OÖ für 2017 steht fest: Es lautet „Dorfverstand – bewusst regional“ und soll das Bewusstsein für ländliche Regionen stärken und deren Einzigartigkeit unterstreichen. Sei es beim alltäglichen Lebensmitteleinkauf, bei der Berufswahl oder der Freizeitgestaltung, jede einzelne Orts – oder Bezirksgruppe kann kommendes Jahr zu dieser Bewusstseinsschaffung beitragen.

Im sogenannten „RegioPass“ sind unterschiedliche Möglichkeiten aufgelistet, die ihr zur Steigerung der Wertschöpfung in eurer Region umsetzen könnt. Das können zum Beispiel folgenden Aktionen sein: Eine Betriebsbesichtigung, regionales Einkaufen, die Erstellung eines Imagefilms, die Organisation einer gesunden Jause in der Schule, uvm.Um nachhaltig ein Zeichen zu setzen wird der Titel „Landjugend mit Dorfverstand“ in Form einer Erinnerungstafel an Landjugendgruppen überreicht, die passend zum Jahresthema 2017 Aktionen und Projekte durchgeführt und dabei eine bestimmte Punktezahl überschritten haben.