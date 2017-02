Geschwisterpaar siegte bei Arbinger Ski-Ortsmeisterschaft

16.02.2017, 11:05 Uhr

Mit 55 Teilnehmern wurden die Erwartungen der Union Arbing weit übertroffen. Bei strahlendem Sonnenschein und besten Pistenverhältnissen kam es in den verschiedenen Klassen zu spannenden Rennen.Letztendlich sicherten sich die Geschwister Katrin und Lukas Schmidbauer souverän den Tagessieg.Eine gelungene Veranstaltung der Union Arbing fand bei der Siegerehrung in der Jausenstation „Roaner“ in Hummelberg ein gemütliches Ende. Hoffentlich gibt es auch kommenden Winter wieder eine Meisterschaft.