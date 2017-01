„Schul-Schnuppertag“ der Landwirtschaftlichen Fachschule Katsdorf

AT

KATSDORF. Schüler der 3. und 4. Klasse Neue Mittelschule sind zum "Schul-Schnuppertag" in der Katsdorfer Landwirtschaftsschule eingeladen. Dort erhalten Interessierte Informationen über die Ausbildungsschwerpunkte, außerdem erwartet sie ein buntes Programm in Kleingruppen. Auch für ein Mittagessen ist gesorgt. Der Schnuppertag findet am Montag, 30. Jänner, von 7.45 bis 17 Uhr statt. Anmeldung unter 07235/88002 oder lwbfs-katsdorf.post@ooe.gv.at erforderlich. Ab dem kommenden Schuljahr 2017/18 werden die Schüler im neuen Agrarbildungszentrum Hagenbberg unterrichtet. Mehr unter www.abz-hagenberg.at