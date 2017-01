30-igstes Burgfried-Siedlungseisschießen in Radstadt.

23.01.2017, 08:11 Uhr

Die Mannschaft von Moar Fliesei mit Hackl Lisi Scheibner besiegte ganz knapp die Mannschaft von Moar Sepp mit Hackl Barbara Neureiter.

Radstadt (ga). Am letzten Sonntag, den 22. Jänner, fand das zur langjährigen beliebten Tradition gehörende Siedlungseisschießen des Stadtteiles Burgfried in Radstadt wieder statt. Diesesmal wurde es von den beiden Moar Fliesei (Johann Schnell) und Moar (Sepp`l Huber) ausgerichtet, insgesamt war es das 30.-jährige Jubiläumsschießen mit großer Teilnahme. Noch Spannenden Kehren wurde das Burgfriedeisschießen durch einen gewaltigen Kernschuss von Moar Fliesei für seine Mannschaft gewonnen. Im Anschluss gab es die Siegerehrung bei einem guten Brat`l im Gasthof Stöckl in Radstadt. Es war wieder ein gelungenes Siedlungseisschießen wo die Gaudi das Eisstockschießen bestimmt hat.