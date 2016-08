Einweihung des Restaurierten Gemeindefestsaales Pfarrwerfen mit einem Volksmusikabend

AT

, 5452 Pfarrwerfen AT

Gemeindefestsaal , 5452 Pfarrwerfen AT

Wir laden recht herzlich zur Einweihung des Gemeindefestsaales, am Samstag den 3. Septemberum 19:00 in Pfarrwerfen ein. Im Anschluss an den Festakt findet ein Volksmusikabend mit den Gruppen: Barbarazweigerl, 6-Kant Musi, Knopfwirblmusi mit Walch Georg, Chor Einklang, Mia2Gsong und die junge Leitnbauernmusi, die anschließend noch zum Tanz aufspielen. Moderation: Egon Hammer.