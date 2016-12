Schiunion Böhmerwald feierte ihr 60-jähriges Bestehen

21.12.2016, 14:45 Uhr

Ältestes Gründungsmitglied unter den Gästen

Spaß im Schnee am Nachmittag

Viele Gäste ließen sich das Event nicht entgehen. Besonders erfreulich war auch das Kommen des letzten noch lebenden Gründungsmitgliedes der Schiunion Böhmerwald, Willi Niedersüß. Auch Ehrenobmann Wolfgang Steininger und die Ehrenmitglieder Walter Obernberger und Alfred Pröll waren unter den Besuchern. Viele frühere Sportler ließen sich ebenfalls zu ihren Erfolgen gratulieren und erfreuten sich an dem hohen sportlichen Niveau, das die Schiunion Böhmerwald heute bietet. Diese Elite wurde an diesem Abend von Elisa Mörzinger vertreten, die es gerade noch von einem Rennen in der Steiermark zu der Veranstaltung geschafft hatte. Die übrigen ließen sich entschuldigen, da sie ja bereits voll im Training und Rennbetrieb stehen und schickten zum Gruße Videobotschaften. Mit viel Spannung erwartet wurde auch die Mediashow mit vielen Fotos von Hans Reininger aus Aigen-Schlägl. Auch gab es für die Geehrten eine CD, auf der sich neben der Präsentation zur Überraschung vieler auch ein Werbefilm aus den Anfängen des Hochfichts befand.Auch am Nachmittag gab es mit dem Programm „Spaß im Schnee“ schon Aktionen am Hochficht und in Schöneben für die Gäste. Am weitesten war dabei der Enkel von WKO-Obmann Herbert Mayrhofer angereist. Ob er extra wegen dieser Veranstaltung aus Australien gekommen war, ließ sich nicht genau eruieren. Jedenfalls hatte er Spaß und konnte seine ersten Schwünge mit seinem Schilehrer von der Schiunion Böhmerwald ziehen.