"Ball der Sportler" im "Schliefauhof"

RANDEGG. Der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg veranstaltet am 21. Jänner seinen Sportlerball im Schliefauhof in Randegg. Für Unterhaltung an diesem Abend sorgt die Livemusik "Supersound" mit ihrem Programm. Außerdem erwarten Sie tolle Sachpreise bei der Tombola.

Tischreservierungen erbeten: Gasthaus Obermüller Randegg unter Tel. 07487/5002.