Wo Musik erklingt ist Frohsinn

04.02.2017, 20:44 Uhr

Mit dem Konzert der 'Quetschwork Family' startet der Verein "Viva la Musica" in Steinakirchen fröhlich ins Frühjahrsprogramm 2017.

STEINAKIRCHEN. Mit viel Charme, Humor und virtuoser Musikalität verwöhnte die "Quetschwork Family" ihr Publikum beim Konzert im Kultursaal Steinakirchen. Das vierköpfige Gespann, bestehend ausund, sowieund, hat dem Mostviertler Dialekt auf den Zahn gefühlt und in wunderschöne Musik verpackt. Das hört man sich gerne live an. So auchund, die sonst gerne am Abend bei einem Achterl Wein auf Youtube Musik hören.und, die hauptsächlich beim Autofahren Musik hören freuen sich schon auf das Konzert. Auchund, die aus Waidhofen an der Ybbs angreist sind, genießen gerne 'Live-Atmosphäre'.undaus St. Georgen am Ybbsfeld gehen regelmäßig auf Konzerte und, die mitunterwegs ist erzählt begeistert: "Ich liebe Musik und gehe so oft ich kann auf Konzerte."