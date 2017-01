Scheibbser fahren elektrisch

24.01.2017, 18:19 Uhr

Umweltstadtrat Hans Huber hofft auf genügend Interessenten für ein Elektro-Auto für die Stadt Scheibbs.

SCHEIBBS. Der Verein "fahrvergnügen.at" hat es sich zum Ziel gesetzt, für interessierte Gemeinden Elektro-Autos für eine gemeinsame Nutzung zur Verfügung zu stellen, sofern sich die Bevölkerung dafür interssiert – und genau auf ein solches Interesse vieler umweltbewusster Menschen, die es sich durchaus vorstellen könnten, sich ein Elektro-Auto mit anderen zu teilen, hofft der sozialdemokratische Umweltstadtrat Hans Huber nun in der Bezirkshauptstadt Scheibbs zu stoßen.

Zehn Interessenten benötigt

Eine perfekte Alternative

App-Buchung und Ladestation

E-Car-Sharing in der Bezirkshauptstadt

"Das Interesse ist bei der Scheibbser Bevölkerung durchaus vorhanden. Bisher haben schon sechs Personen ihr Interesse am E-Car-Sharing bei uns in der Stadtgemeinde bekundet. Um mit dem Projekt aber wirklich durchstarten zu können, würden wir aber zehn oder mehr Scheibbser dazu benötigen", sagt Stadtrat Hans Huber.Das E-Car-Shring stelle laut Huber eine perfekte zum Zweit- oder Drittauto dar. "Bis zu Strecken von etwa 5.000 Kilometern kommt man durch eine Beteilung an der initiatve 'fahrvergnügen.at' deutlich güstiger weg, als wenn man sich ein Zweitauto anschaffen würde – ganz abgesehen von den zusätzlich dazu anfallenden Versicherungs- und Wartungskosten", führt Hans Huber weiter aus.In Scheibbs soll das Projekt im Frühjahr mit der Errichtung einer neuen E-Ladestation am Rathausplatz starten. Vereinsmitglieder können sich das Elektro-Auto – einen Renault Zoe mit einer Reichweite von bis zu 15 Kilometern – bis 15 Minuten vor dem direkten Fahrtantritt ganz praktisch über eine App über ihr Smartphone buchen. Über das Handy können auch die freien Zeiten sowie der genaue Ladezustand des Elektro-Fahrzeugs abgerufen werden."Speziell für Familien wäre das E-Car-Sharing eine tolle und umweltbewusste Alternative", bringt es Huber auf den Punkt.Die Kosten, um sich an der Initiative "fahrvergnügen.at" beteiligen zu können, bestehen aus einer einmaligen Einschreibgebühr in der Höhe von 75 Euro und einem monatlichen Nutzungsbeitrag von 25 Euro für eine Gratisnutzung des Elektro-Autos im Umfang von 70 Stunden pro Jahr. Um 20 Euro im Jahr kann eine Karte für ein weiteres Familien- oder Firmenmitglied beantragt werden. Die Mitglieder können in allen, an der Aktion teilnehmenden Gemeinden Elektro-Autos buchen.Weitere Infos erhält man unter Tel. 07482/42511 bzw. unter Tel. 0664/6620682 sowie hier