Reines Wasser für alle

26.01.2017, 09:14 Uhr

Fremdstoffe haben im Trinkwasser nichts zu suchen

Ob Blei, Quecksilber, Rost, Kupfer und viele mehr - diese Fremdstoffe haben im Trinkwasser nichts zu suchen. Aus diesem Grund befreit die "artesia 24- Natur Pur" mit den ersten vier Filtern das Leitungswasser von Sedimenten, Chlor, Pestiziden, Kalk und Schwermetallen um es danach mit dem Mineralien Filter mit all dem anzureichern was der Körper braucht und ihm gut tut.Über die Qualität, des Wassers nach dem Vorbild der Natur, ist jeder- jede eingeladen sich persönlich zu überzeugen. Im Schulungszentrum steht es ab nun jedem frei mit leeren Flaschen zu kommen und sich diese, gratis, mit "Reinem Wasser" befüllen zu lassen.Weiters bietet Christian Leitner jedem einen gratis Wassertest für zu Hause an. Getestet werden dabei die gelösten Stoffe des hauseigenen Trink/ bzw. Stagnationswassers wie Zink, Blei, Kupfer, Kadmium und Quecksilber. Ebenso werden der Härtegrad und die Höhe von Nitrat bestimmt.Über den Geschmack und die Wasserqualität konnten sich bei der Eröffnung der Wassertankstelle Frau Bürgermeister Gisala Strobl und zahlreiche Gäste persönlich überzeugen.