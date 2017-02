"Es gibt keine größere Sehnsucht, als jemanden zu finden, der einem zuhört."

14.02.2017, 20:49 Uhr

Märchenhaft

Wir, diesind unglaublich stolz, dass wir aus über 60 Schulen ausgewählt wurden, an der „Schule des Zuhörens“ von Folke Tegetthoff teilzunehmen!ist weltweit anerkannter(43 Bücher in einer Gesamtauflage von 1,5 Mio Exemplaren, in 12 Sprachen übersetzt) und Erzähler (4000 Gastspiele in über 40 Ländern) und beschäftigt sich seit 2005 intensiv mit den Themen „Wahrnehmung“ und „Zuhören“.

Das Besondere an Folke Tegetthoffs Projekt ist, dass es ihm gelingt, einen umfassenden Querschnitt an Menschen zu erreichen:Er sucht nicht den Schüler, Lehrer, Partner, den Manager, den Angestellten, den Arbeiter, den Elternteil – er sucht den MENSCHEN, dessen größte Sehnsucht es ist – ungeachtet seines Geschlechtes, Alters, Standes – jemanden zu finden, der ihm zuhört!Dieser Workshop von Folke Tegetthoff wird am 15.März 2017 an unserer Schule stattfinden und wir sehen ihm bereits jetzt mit großer Freude und Erwartung entgegen! Da unsere Schule speziell von den Oberösterreichischen Nachrichten nominiert wurde, ist es unseren Schülerinnen und Schülern möglich,an dieser fantastischen Veranstaltung teilzunehmen!Die "Schule des Zuhörens" wurde als internationales Programm entwickelt und bereits in Indien, Thailand, Singapur, Malaysia, Irland, Griechenland, Bosnien, Slowenien, Österreich und den USA präsentiert. Weltweit haben bereits rund 35.000 Menschen erfolgreich zugehört.Dieser Erzählvortrag wird in der Version für Erwachsene ebenfalls amumimpräsentiert. Titel: Vom Wunder Zuhören.