Waidhofens historische Ortschefs: Emmerich Zinner

22.01.2017, 23:34 Uhr

1900 in Neunkirchen geboren, verbrachte Emmerich Zinner seine Kindheit in St. Peter in der Au. Als junger Lehrer tat er Dienst in vielen Schulen des Bezirks und begeisterte sich damals schon für die Ideen des Nationalsozialismus. Als er 1921 eine Ortsgruppe der NSDAP in St. Peter gründete, kandidierte er auch bei den Gemeinderatswahlen, obwohl die Partei damals noch verboten war. 1933 wurde er erstmals verhaftet und wegen Hochverrats angeklagt. Von seiner Dienstbehörde wurde er nach einem Disziplinarverfahren suspendiert.Nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland wurde er zunächst Bürgermeister von St. Peter, von Gauleiter Dr. Jury aber noch im selben Jahr zum Bürgermeister von Waidhofen berufen. Nachdem Zinner auch die Verwaltung der Gemeinden Zell an der Ybbs und Böhlerwerk übernommen hatte, stellte er schon zu Beginn seiner Amtszeit ein großzügiges Ausbauprogramm für Waidhofen zur NS-Musterstadt vor. Neben diversen Wohnsiedlungen sollten weitere moderne Infrastrukturprojekte errichtet werden. Durch den beginnenden Krieg wurden allerdings nur wenige Projekte realisiert, so das Parkbad, der Ausbau des Rathauses, die Siedlung Raifberg, Tennisplätze beim Parkbad und die Kreischulungsburg in der Wasservorstadt.1943 annektierte er das Schloss Rothschild für die Stadt, um es zu Kriegsende unter das Kommando von General Rendulic, dem Oberbefehlshaber der Süd-Ost-Armee zu stellen, der hier am 7. Mai vor den amerikanischen Truppen kapitulierte. Zinner selbst war 1944 zur Front eingerückt und hatte seine Amtsgeschäfte an seinen Stellvertreter Ludwig Mayrhofer übergeben. In den letzten Kriegstagen war er jedoch wieder im Amt und ließ sich vom neu gebildeten Aktionskomitee überreden, die Stadt nicht gegen die Sowjettruppen zu verteidigen, um unnötiges Blutvergießen zu verhindern. In seinem Amt wurde er zunächst vom Aktionskomitee abgelöst, dann von Bürgermeister Erich Meyer, der als erster kommunistischer Bürgermeister Waidhofens in der Stadtgeschichte vermerkt ist.