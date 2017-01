Union.Wyntersport Kids triumphieren am Ötscher und in Annaberg

08.01.2017, 19:02 Uhr

18 Podestplätze eroberten die Nachwuchsskifahrer der Sportunion Waidhofen am Dreikönigswochenende bei der Ötscher Kiddytrophy und dem NÖ Raiffeisenclub Nachwuchscup auf der Distelpiste. Dominic Berger, Stephan Koch und Lena Offenberger landen durch herausragende Fahrten auf Platz 1. 2 weitere Podestplätze wurden bei der Landesmeisterschaft der NÖ Sportunion in Annaberg am Sonntag, den 8. Jänner, eingefahren.

Mit 30 Startern stellte die Union.Wyntersport das stärkste Vereinsteam bei derauf der Distelpiste in Lackenhof am Ötscher. Trotz eisiger Temperaturen und Wind, der Kinder, Eltern und Trainern beinahe zum Erfrieren brachte, kämpften sich die Athleten die schwierige, steile Piste hinunter. Im Modus Best of Two, bei dem das bessere Ergebnis zweier Riesentorläufe gewertet wurde, gaben die Nachwuchstalente ihr Bestes. 17 Rennläufern gelang eine tolle Fahrt und sie konnten sich über Podestplätze und Pokale freuen, die vom Chefkampfrichter und ehemaligem Weltcupskiläufer Andreas Buder übergeben wurden. Dominic Berger (U8), Stephan Koch (U12) und Lena Offenberger (U14) zeigten besonders tolle Fahren und ließen alle Konkurrenten hinter sich und siegten in ihren Klassen. Valerie Körber (U10), Samuel Rammel (U10), Elisa Hofmacher (U12) und Kristina Fuchsluger (U16) holten Platz 2. Sarah Hopfgartner (Bambini), Marco Rohregger (Bambini), Johannes Köberl (U8), Julia Haidler (U10), Lorenz Schachinger (U10), Sofia Staniek (U12), Alexander Spacil (U12), Moritz Hofmacher (U14), Hannah Besendorfer (U16) und Thomas Hörndler (U16) fuhren auf Platz 3 ihrer Klassen.Bereits einen Tag danach hatten die Schülerrennläufer (U14 + U16) das erste Rennen deszu absolvieren. Dieses fand abermals bei Tiefsttemperaturen auf der Distelpiste in Lackenhof statt. Bei starker Konkurrenz gelang leider nur Katharina Hofer (U16) mit Platz 3 der Sprung aufs Podest. Moritz Hofmacher schrammte mit Platz 4 knapp am Podest vorbei. Die anderen Rennläufer mussten sich der starken Konkurrenz und der ruppigen Piste geschlagen geben, geben aber mit einigen guten Schwüngen Hoffnung auf weitere tolle Ergebnisse bei den 11 folgenden Rennen des Cups.Lena Offenberger und Raimund Hüttenbrenner konnten am Sonntag bei derin Annaberg neuerlich Podestplätze für die Union.Wyntersport einfahren. Raimund Hüttenbrenner siegte in der AK III und Lena Offenberger holte sich Platz 12 in der Klasse U 14.