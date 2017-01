Union.Wyntersport Racer aller Altersklassen in Topform

16.01.2017, 15:18 Uhr

Der Winter ist kurz und daher stehen insbesondere im meist schneesicheren Jänner besonders viele Rennen für die Nachwuchs-Skirennläufer auf dem Programm. Am 14. und 15. Jänner gab es in allen Cupwertungen jeweils 2 Rennen zu absolvieren. Die Union.Wyntersport hatte 33 Renntalente am Start.

Die Starter des Intersport Winniger Bambini Cups und Raiffeisen Mittleres Mostviertel Kindercups hatten am Samstag das 1. Rennen ihrer Cupwertung in Lunz am Maiszinken zu absolvieren. Der WSV Lunz richtete trotz starken Schneefalls einen tollen Riesentorlauf aus. Unsere Bambinis Jasmin Berger, Constantin Bliem und Tristan Mayrhofer konnten sich dank mutiger Fahrten über Platz 2 ihrer Klassen freuen. Die Kinderläufer Julia Haidler und Stephan Koch fuhren allen Konkurrenten davon und holten sich den Sieg. Marie Haberfellner, Valerie Körber, Romy Sykora, Elisa Hofmacher, Lorenz Schachinger und Alexander Spacil landeten auf Platz 2, Valentina Bliem freute sich über Platz 3.Am Sonntag starteten die Union.Wyntersport Bambinis und Kinder bei den Heimrennen im Skigebiet Forsteralm. Als besondere Herausforderung galt es einen Parallelslalom-Bewerb zu bewältigen. Bei den Bambinis freuten sich Laura Köberl und Constantin Bliem über Platz 1. Jasmin Berger, Constantin Taibon und Jonas Berger über Platz 2 und Alexander Sykora und Sarah Hopfgartner fuhren auf den 3. Platz. Valerie Körber und Stephan Koch siegten bei den Kindern. Dominic Berger, Julia Haidler, Romy Sykora, Valentina Bliem, Lorenz Schachinger und Elisa Hofmacher holten sich den 2. Platz. Den Bronze-Pokal nahmen Stephan Besendorfer, Valentina Bliem, Samuel Rammel, Alexander Spacil und Sofia Staniek mit nach Hause.Die Schülerläufer fuhren am Samstag im Skigebiet Forsteralm bei Wind und Schneefall einen spannenden Parallelslalom-Bewerb beim 1 C Lift. Lena Offenberger zeigte herausragende Fahrten und konnte sich über Platz 2 freuen. Louisa Leidl zeigte nach ihrer Verletzung im Parallelslalom mit Platz 2 ein tolles Comeback und Florian Koch fuhr auf Platz 3. Am Sonntag war im Draxlerloch am Hochkar ein selektiver Slalom zu bewältigen, der leider bei den Union.Wyntersport Racern einige Ausfälle forderte. Lena Offenberger nutzte jedoch die Bedingungen und konnte sich als jüngste Starterin gegen alle Konkurrentinnen durchsetzen und holte sich mit 2 exzellenten Fahrten den Sieg.