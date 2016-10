AT

, Herrenstraße , 4625 Offenhausen AT

Sägewerk , Herrenstraße , 4625 Offenhausen AT

Wo RESCUE draufsteht, ist Partyspaß der Extraklasse garantiert. Heuer mit an Board: THE GENTLEMEN ROCKERS, das stimmungsgeladene und perfekt abgestimmte DJ und MC Package sorgt für unvergessliche Momente. Erleben Sie eine Partynacht, die Sie nicht vergessen werden. Unterstützt werden THE GENTLEMEN ROCKERS von ZESRS, zwei jungen aufstrebenden Künstlern.

Eine chillige Lounge mit Cocktail Bar darf natürlich nicht fehlen.



Nähere Info auf Facebook.com/rescue.offenhausen