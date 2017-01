Musikerball Marchtrenk: Getanzt wurde bis in den frühen Morgen

31.01.2017, 11:54 Uhr

Der Musikverein veranstaltete mit der „Nacht der Musik“ einen überaus gelungenen Ball.

MARCHTRENK. Erstmals im KulturRaum Trenk.S ging der Musikerball vergangenen Samstag über die Bühne. Der Musikverein Marchtrenk verwandelte das Veranstaltungszentrum in einen Ballsaal voll Musik, Tanz und guter Laune. Die Big Band und das Streichorchester des Musikvereins sorgten für die passende Tanzmusik. Johannes Hubmer, Jasmin Dornstädter, Anna Plennert, Ossi Hartlmayr und Richi Jahn, alle Musiker des Musikvereins, verzauberten das Publikum mit ihren Stimmen. Bis in die frühen Morgenstunden schwangen die Besucher das Tanzbein. Höhepunkt waren die Showeinlagen, die die Besucher auf eine musikalische Zeitreise von der großen Jazz-Ära bis heute entführten. Die Gäste waren so begeistert, dass manche von ihnen noch während des Balls Karten für nächstes Jahr reservieren wollten.