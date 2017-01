Streit unter rumänischen Lkw-Fahrern eskalierte

05.01.2017, 15:14 Uhr

Ein Konflikt wegen einem verschwundenen Handy endete für einen der Streithähne in der Justizanstalt Wels.

WELS. Gegen 1:30 Uhr kam es am 5. Jänner im Bezirk Wels-Land auf einem Parkplatz zu einer vorerst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei rumänischen Lkw-Fahrern. Wie die Polizei berichtet, gerieten die beiden in der Fahrerkabine in Streit. Auslöser dafür dürfte ein verloren gegangenes Handy gewesen sein. Die beiden beschuldigten sich gegenseitig das Mobiltelefon verloren zu haben. Der Streit wurde dabei immer heftiger, sodass es auch zu gegenseitigen Tätlichkeiten und Verletzungen.

Opfer brach zusammen

In weiterer Folge wurde der 44-Jährige von seinem Kollegen mit einem bislang unbekannten Gegenstand attackiert und dadurch am Oberarm verletzt. Dem Opfer gelang es schließlich aus dem Lkw zu entkommen und in ein Firmengebäude zu flüchten. Dort brach er verletzt zusammen.Beim Eintreffen der Polizeistreifen konnte vorerst nur der Verletzte angetroffen werden. Nach kurzer Suche stellten die Polizeibeamten den offensichtlich alkoholisierten Verdächtigen in unmittelbarer Nähe und nahmen ihn fest.Der verletzte Kraftfahrer wurde nach Erstversorgung durch Notarzt und Rettung ins Klinikum Wels eingeliefert. Der Verdächtige, der sich teilweise geständig zeigte, wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.