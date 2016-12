Neue Führung bei der Musikkapelle Oberperfuss

09.12.2016, 13:08 Uhr

Florian Haselwanter übernimmt das Obmannamt von Gerhard Schmid, der nach 15 Jahren als Obmann zurückgetreten ist!

"24 Jahre im Aussschuss und 15 Jahre als Obmann sind genug", findet Gerhard Schmid – er stellte sein Obmann amt der Peter-Anich-Musikkapelle Oberperfuss bei der jüngsten Generalversammlung zur Verfügung. "Unsere Musikkapelle hat eine hervorragende Entwicklung gemacht", bilanzierte Schmid. "Allen, die dazu beigetragen haben, gilt ein herzlicher Dank!" Die Nachfolge wurde im Vorfeld geregelt: Florian Haselwanter wurde bei der Versammlung zum neuen Obmann gewählt.

"Ich möchte am bisher eingeschlagenen erfolgreichen Weg anknüpfen", so der neue Obmann. "Ich freue mich auch auf die weitere gute Zusammenarbeit mit Erwin Probst, der zumindest bis 2020 als Kapellmeister wiederbestellt wurde. Zusammen mit dem neu formierten Ausschussteam stellt uns unter anderem die Intensivierung der Jugendarbeit einen wichtigen Schwerpunkt dar."Das Jahr 2016 brachte nicht nur viele Termine, sondern auch spezielle Höhepunkte. Mit dem Gewinn der Goldmedaille und dem Marsch-Sonderpreis konnte beim Bezirkswertungsspiel ein großer musikalischer Erfolg erzielt werden. Außerdem ist die Reise nach Niederösterreich mit dem landesüblichen Empfang von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll in der Marktgemeinde Absdorf in bester Erinnerung.Auch im Jahr 2017 warten noch große Aufgaben: Am ersten Augustwochenende 2017 richtet die Musikkapelle das bekannte Oberperfer Dorffest aus, beim dem auch das 220-Jahr-Jubiläum der Peter-Anich-Musikkapelle sowie das 10-jährige Bestehen der Jugendkapelle "Fezzoforte" gebührend gefeiert werden sollen. Der nächste Termin findet allerdings noch in diesem Jahr statt. Am 30. Dezember 2016 lädt die PAMO zum Jahreswechsel alle Partytiger zur „1. Bad-Taste-Party“ mit „Bacon Pilots & Friends“ ins Peter-Anich-Haus ein.