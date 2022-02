"Legends of Rock" bringen "Bohemian Rhapsody - The Music of Queen"

OBERWALTERSDORF. Die Musik des Golden Globe- und Oscar-Gewinner-Filmes live on stage!

Wer sie schon einmal erleben durfte, der kommt immer wieder!

Wer noch nicht das Vergnügen hatte, dem sei dies dringend nahegelegt!

Ausschließlich die Creme de la Creme der österreichischen Musikszene – Legenden der heimischen Rockmusik, Musiker, die sowohl für Austropop-Stars als auch für internationale Größen gespielt haben, bilden eine der wohl besten Bands dieses Landes und präsentieren auf sensationelle Art und Weise die Musik einer der größten Rockbands der Geschichte.

Frisch, mitreißend und leidenschaftlich wird die Musik der Kultband Queen live „on stage“ präsentiert und zwar im speziellen Sound der LEGENDS of ROCK, die in einer eigens kreierten Show alle großen Hits von QUEEN auf sensationelle Art und Weise zum Besten geben.

Mit dabei sind nicht nur alle Hits wie “Radio Gaga”, “One vision”, “We will rock you”, We are the champions” und natürlich “Bohemian Rhapsody”, in einem ganz speziellen Akkustik-Teil werden u. a. Songs wie “Love of my life” oder “´39” zu hören sein.

Eine Show also, die einen Abend der Superlative garantiert!

Überzeugen Sie sich auf der Homepage www.legendsofrock.at von der Megapower dieser Show, lassen Sie den Videotrailer auf sich wirken.

Sie werden ihre Beine nicht mehr ruhig halten können – Versprochen!

Noch Fragen? – Danke, keine!

O.K., So let´s rock!

Wo: Bettfedernfabrik

Kulturstraße 1, 2522 Oberwaltersdorf

Wann: 18. Februar 2022 (Freitag) 18:30 (Einlass)

Tickets gibt es unter www.bettfedernfabrik.at