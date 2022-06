Der Ausbau der Pottendorfer Linie - samt Über- und Unterführungen und neuem Bahnhof - bedeutet mit Sicherheit eines: Die Gegend wird sich verändern und Ebreichsdorf wird - wie viele andere Gemeinden im Speckgürtel auch - wachsen. Immobilien in der Region werden jetzt schon mit der Nähe zum Bahnhof beworben, der 2023 fertig gestellt werden soll. Große Veränderungen machen naturgemäß nicht alle glücklich und bringen neben Vorteilen für die einen auch immer Nachteile für die anderen mit sich. Derzeit wird die L150 wegen der Großbaustelle umgeleitet, aber nur mehr bis 1. Juli. dann soll aber die neue Bahnunterführung in Betrieb gehen. An diesem Tag wird es ein großes Fest der ÖBB geben. Wer sich den Baufortschritt oder das Unterhaltungsprogramm am Tag der offenen Baustelle (10 Uhr bis 18 Uhr bei der ÖBB Infobox Pottendorfer Linie, Bahnstraße 38) kann sich dafür noch unter oebb.arbyte.net/pottendorfer-linie-ebreichsdorf oder 0680/2185199 anmelden. Vielleicht ein kleines Trostpflaster für die Pendler, die in der Intensiv-Bauphase während des Sommers noch einmal Streckensperren in Kauf nehmen müssen.