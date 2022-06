Umleitungen aufgrund von Staffellauf und Festumzug am ersten Juli-Wochenende 2022

Zeitweise Sperre der Jagdbergstraße (L54) wegen Feuerwehrfest

Anfang Juli 2022 werden im Zuge der 100 Jahre Feierlichkeiten der Ortsfeuerwehr Schnifis ein Staffellauf und ein Festumzug durchgeführt.

Die L54 Jagdbergstraße wird deshalb am Samstag, 2. Juli 2022 in der Zeit von Uhr bis 16 Uhr und am Sonntag, 3. Juli 2022, in der Zeit von 13 Uhr bis 15 Uhr auf einer Länge von 800 Metern für den gesamten Verkehr gesperrt.

Ausgenommen sind lediglich Veranstaltungsteilnehmende. Während der Sperre erfolgt eine großräumige Umleitung in Satteins über die L 50 Walgaustraße und weiters über die L 193 Faschinastraße nach Thüringerberg.