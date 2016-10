Foxes lieferten spannenden Thriller zum Saisonauftakt

05.10.2016, 11:01 Uhr

Die Brucker Basketballmannschaft WINWIN Foxes bezwingten die Mödlinger Dragons knapp mit 65:64

BRUCK/L. Gleich mehrere Helden lieferte dieses erst in der allerletzten Sekunde entschiedene Spiel in der ersten Cuprunde. Alex Koch lieferte sein bisher bestes Spiel in der Herrenmannschaft. In jedem Viertel gelang im zumindest ein erfolgreicher Dreier.Tobi Hofstetter, der Topscorer der Foxes gab mit zwei erfolgreichen Dreiern in Serieim letzten Viertel dem Spiel noch die entscheidende Wende.Jakub Krivan war durch eine Grippe geschwächt und nicht so durchschlagskräftig wie gewohnt. Allerdings, mit dem allesentscheidenden Dreier Sekunden vor Schluss aus vollem Lauf und aus mehr als 10 Metern Entfernung, macht er aus einem Rückstand mit einem Dreier noch den verdienten Sieg für die Foxes.