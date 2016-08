GIRMINDL Live CD-Präsentation @ Weinbar Gemischter Satz

Das Doppelalbum HALBZEIT/MENSCHLICH erscheint am 16. September 2016. Präsentiert wird es am selbigen in der Weinbar Gemischter Satz - Weinbar in Grinzing und das natürlich live. vom Herrn GIRMINDL selber natürlich.www.girmindl.atIch freu mich mit diesem Konzert die Herbst-Serie im Gemischten Satz zu eröffnen. die von mir veranstalteten seht ihr weiter unten gelistet, die Weinbar macht aber viele weitere - schaut´s auf die homepage: www.gemischter-satz.com

weitere Herbsttermine:Do., 29.09. WEIN, WEIB & GESANG - ein bunter Abend mit u.a. MARTINA BAUMANN, OLGA MINSKI, CLAUDIA FENZL.....Do., 27.10. STRAWANZA live - feinste Instrumentalmusik zwischen Blues, Jazz & Rockmusik - Combo rund um den ehemaligen NOVAK´S KAPELLE Musiker PAUL BRAUNSTEINER .....Beginnzeit immer 20h - Musikbeitrag freie Spende !