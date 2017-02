Ennser Benjamin Horvath verliert Meisterkampf

13.02.2017, 09:43 Uhr

Einen bitteren Tiefschlag musste Neo-Nationalteam-Fighter Niko Wolf einstecken: Vor den Augen von MMA-Teamchef Gerhard Ettl kassierte der "Happy Fight Enns"-Athlet gegen Marcellino Gotschke seine erste Niederlage nach sechs Siegen und musste auch noch ins Spital. Diagnose: Seitenbandriss im Knöchel. Damit hängt sein Teamdebüt Ende März in Bulgarien am seidenen Faden.Der EM-Titel im Muay Thay blieb nicht in Österreich: Adil Osmani (Top Team Wien) musste sich durch K.o. in Runde zwei dem Slowaken Reno Kopunec vor ausverkauftem Haus geschlagen geben.Dafür avancierte ein Grazer zum Wiener Helden: Sascha Weinpolter holte im MMA durch Aufgabe des Gegners nach 2.12 Minuten den UCF-Titel. Das gelang auch Sado Ucar (Türkei), der seinen MMA-Kampf nach Punkten für sich entscheiden konnte.Den Vendetta-Titel eroberten die gefeierte Heldin Yael Yvon (Fox Gym Wien), die nach dem k1-Punktesieg ihr Glück nicht fassen konnte, wie auch Ivan Rodrigues (Iron Fist Gym Wien), der durch Submission nach 81 Sekunden im MMA siegen konnte.