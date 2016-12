Heimrunde für TV Enns

07.12.2016, 12:55 Uhr

In Runde zwei der 2. Bundesliga kommt es in Wien, Enns und Kremsmünster zu den ersten „Vierer-Runden“. Enns 2 und Grünburg empfangen in Enns nach ihrem internen Duell am Donnerstag die West-Teams aus Kufstein und Seekirchen. Hier sollte Münzbach als ehemalige Erstligamannschaft am Papier der Favorit der Runde sein.​