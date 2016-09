AT

BODENSDORF. Anlässlich des Lesefestivals "Österreich liest" ist Roland Zingerle am Dienstag, dem 4. Oktober, zu Gast in Bodensdorf. Die Autorenlesung beginnt um 19.30 Uhr in der Bibliothek. Der Eintritt ist frei.