Bauernball im Stadtsaal

FELDKIRCHEN. Die Ballsaison steuert ihrem Höhepunkt im Bezirk Feldkirchen entgegen. Am Samstag, dem 21. Jänner, wird der Stadtsaal in Feldkirchen traditionell aus allen Nähten platzen, wenn der Bauernbund zum Bezirksbauernball lädt. Der Einlass erfolgt um 19 Uhr, der offizielle Beginn um 20.30 Uhr. „Wir freuen uns auf Besucher aus dem gesamten Bezirk“, berichtet Bezirksobmann Siegfried Huber. Für Live-Musik sorgen „Die Himmelberger“, zudem gibt’s eine Disco. Kulinarisch werden die Besucher am Bauernbuffet von Johannes Mainhard verwöhnt, und bei einer Verlosung warten wertvolle Sachpreise auf die Gewinner. Beste Unterhaltung verspricht eine Überraschungs-Mitternachtseinlage. Achtung: Keine Eintrittskarten an der Abendkasse!