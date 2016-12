Outi & Lee - Winterkonzert auf der Hochrindl

AT

Hiasl Zirbenhütte , Hochrindl 59 , 9571 Hochrindl AT

SIRNITZ. Es ist schon Tradition geworden: Das finnisch-kärntnerische Musikerehepaar Outi & Lee singt und spielt wieder zum Jahresauftakt am Montag, dem 2. Jänner um 18 Uhr in dem wunderbaren Bio-Ambiente der Hiasl Zirbenhütte. Mit friedlich-fröhlicher Stimmung ins Jahr 2017.



Das Paar ist seit 29 Jahren ein Begriff in der Musikszene. Herausragend ist die Stimme der finnischen Sängerin. Akustische Musik mit Gitarre, Mandoline, irischer Flöte, Cajon und Trommel. Eine Fusion aus Gospel, Folk und Ethno. Zentrales Markenzeichen des Duos ist die Botschaft ihrer Songs: Glaube, Hoffnung und Liebe.



Zurücklehnen, kamot jausnen, Zirbenduft einatmen und nordische Klänge genießen!