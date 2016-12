Bildung & Wissen sichern Jobs

05.12.2016, 12:50 Uhr

Feldkirchen : Wirtschaftskammer | KLAGENFURT. Das Wirtschaftsförderungsinstitut WIFI feiert heuer seinen 70. Geburtstag. Aus bescheidenen Anfängen hat sich die größte Erwachsenenbildungsinstitution Kärntens entwickelt. Heute besuchen rund 30.000 Teilnehmer jährlich die etwa 3.000 angebotenen Kurse und Veranstaltungen, um sich weiterzubilden, die Aufstiegschancen zu erhöhen und durch größeres Fachwissen die Kärntner Wirtschaft noch stärker zu machen.

Partner in BildungspolitikWirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl: „Diese Erfolgsgeschichte zeigt, wie sehr sich die Wirtschaft für Bildung einsetzt und wie unverzichtbar die WK als Partner und Anbieter der Bildungspolitik in Österreich ist.“ Zum WIFI zählen top ausgestattete Schulungseinrichtungen, wie das Technikzentrum, Gastrozentrum, die Friseurwerkstätte oder die Talenteakademie, in denen junge Menschen gefordert und gefördert werden. Aber das WIFI ist nicht das einzige Zugpferd im Bildungsstall der Wirtschaftskammer. So ist die WK auch Gründungsmitglied und Partner der International School Carinthia in Velden. Mandl: „Diese Schule ist ein wichtiges Argument für unsere weltweit agierenden Unternehmen, damit gesuchte Spitzenkräfte mit ihren Familien nach Kärnten kommen.“ Zusätzlich engagiert sich die WK auch im Bereich der Wissenschaft. Gemeinsam mit der IV Kärnten werden hoch dotierte Exzellenzstipendien vergeben, um vielversprechende junge Wissenschaftler bei einem Studium auf internationalen Eliteuniversitäten zu unterstützen.