Motorrad-Sonderschau im Fahrtraum in Mattsee eröffnet

02.10.2016, 16:09 Uhr

MATTSEE (schw). "Besonders interessant ist die Technik und ihre vielen einzelnen Ideen, die in den Vorläufern der heutigen Motoren stecken", betonte Ernst Piech, Initiator der Ferdinand-Porsche-Erlebniswelten Fahrtraum in Mattsee. Insgesamt 19 historische Motorräder wurden bei der Motorrad-Classic-Sonderschau, die von Ingrid Weydemann kuratiert wurde, vorgestellt. Spannende Geschichten und Anekdoten rund um Legenden und Pioniere der Motorradindustrie erzählten der ehemalige Motorrad-Rennfahrer Peter Frohnwieser und Peter Krackowizer, dessen Vater Helmut als "Motorrad-Professor" in die Geschichte einging. Fahrtraum-Geschäftsführer Jakob Iglhauser begrüßte unter anderen Bürgermeister Rene Kuel sowie Siegfried Neumeyer, Johann Rath, Johann Hietl, Wolfgang Gassner und Karl Holzner, die ihre Motorräder der Ausstellung zur Verfügung stellten.