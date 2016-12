Adventzauber mit der Philharmonie Marchfeld

05.12.2016, 09:46 Uhr

und Raika Chef"Es wird scho glei dumpa..." singen, dann kommt wirklich Weihnachtsstimmung auf. Das Publikum beim Adventkonzert, unter anderem Kukturstadträtin Christine Beck und Abgeordnete zum Landtagund, ließ es sich nicht nehmen unter Dirigentinbeim letzten Weihnachtslied selbst mitzuwirken. Nach einer mitreißenden ersten Hälfte, mits Egmont Ouvertüre und der Unvollendeten von, ließ sich die zweite Hälfte romantischer mitund seinem Nussknacker-Ballett an. Gekonnt dirigierte Schmitt ihre Musiker mit ihrer schon bekannten Dynamik und sorgte so für Begeisterung. Nicht fehlen durften natürlich die Turmbläser.Auch für Nachwuchs in der Philharmonie Marchfeld wird gesorgt: die Kinder der Musiker, alle selbst bereits Virtuosen auf ihren Instrumenten, sind bei jedem Konzert dabei und schnuppern schon Orchesterluft. Allegra und Olivia möchten auch gerne mitspielen, wenn sie größer sind und üben schon fleißig auf der Geige. Marlene hat sich für Cello entschieden und tritt damit nicht in die Fußstapfen von ihrer Trompete spielenden Mama. Ariella, deren Mama und große Schwester schon im Orchester spielen, wird einmal die erste Klarinette übernehmen.