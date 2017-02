14.02.2017, 17:33 Uhr

Unterhaltsame Ferienwoche für Deutsch-Wagrams Kinder

Auf eine unterhaltende Ferienwoche können die Kinder & Jugendlichen in Deutsch-Wagram zurückblicken!



Im Rahmen des Semesterferienprogrammes der Stadtgemeinde Deutsch-Wagram konnten acht Ferienaktionen besucht werden. In der Bücherei & Spielothek wurde nach einem Drachen gejagt, im Hallenbad Gänserndorf gab es einen Badetag, für die Kleinen fand eine Marionettentheaterstück von Märchen an Fäden statt. Natürlich durfte die Bewegung in dieser Woche nicht fehlen und so luden der ASKÖ DW zu einem Sportvormittag und die Sportcompany zu einer Jumping-Schnupperstunde ein. Im Kulturdepot konnten mit Fr. Ertl Schmetterlinge gebastelt werden. Für die Größeren fand vom Streetworkerteam Goostav die Aktion „Gusto Streetfood“ statt und das Highlight der Ferienwoche war der Kinotag mit dem Film „Vaiana“ mit einem bis auf den letzten Platz gefüllten Kino.

