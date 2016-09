Matzner Stockschützen mit Herz und Respekt

27.09.2016, 13:42 Uhr

Unterstützung bekam die Lebenshilfe durch Karl Weinhold, Sektionsleiter der Matzner Stockschützen. "Die Freude in den Gesichtern dieser Sportler ist einfach wundervoll anzusehen. Es ist für mich und für die Stockschützen Matzen selbstverständlich so ein Turnier zu unterstützen", sagt Weinhold.Mit drei Siegen und einer Quote von 1,958 wurde die Lebenshilfe Matzen 1 Sieger dieses Turnieres. Auf den weiteren Plätzen 2. Platz JAW Hirschtetten 1, 3. Platz Innermazing 2, 4. Platz Lebenshilfe Matzen 2, 5. Platz JAW Hirschstetten 2.Unified Gruppe ( Sportler und Sportlerinnen mit Handicap): Platz 1: Lebenshilfe Judenburg 1, 2: Wohnhaus Domizil, 3: Lebenshilfe Judenburg 2.