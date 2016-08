Rotes Kreuz Gmünd ehrt das tausendste unterstützende Mitglied

29.08.2016, 14:37 Uhr

Rot Kreuz Bezirksstellenleiter Mag. Klaus Rosenmayer traf sich aus diesem Anlass mit Bezirksstellenkassier Andreas Kapeller, Abteilungskommandant Gerhard Macho und Ortsstellenleiter Peter Hofbauer mit der Familie Graf an der Ortsstelle Heidenreichstein und überreichten dabei als Dankeschön einen Blumenstrauß. Für die Kinder der Familie Graf gab es als besondere Überraschung Stoff Rot-Kreuz-Autos.„Eine unterstützende Mitgliedschaft hilft dem Roten Kreuz die wachsenden Aufgaben für die Zukunft finanziell abzusichern. Darüber hinaus stellt eine Mitgliedschaft auch eine wichtige ideelle Unterstützung dar, die eine Vielzahl von freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich aufs Neue motiviert, ihre Freizeit in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen.“, so Mag. Klaus RosenmayerDie Mitgliederwerbeaktion 2016 wird ab Ende August in den Gemeinden Schrems, Hirschbach und Kirchberg/Walde fortgesetzt. Die uniformierten Werberinnen und Werber sind alle mit einer Vollmacht und Beitrittsformularen ausgestattet. Wichtig: aus Sicherheitsgründen dürfen Sie kein Bargeld annehmen. Der Mitgliedsbeitrag ist in der Höhe frei wählbar und wird vom Konto der Mitglieder abgebucht. Mitglieder, welche Ihren Beitrag noch mittels Zahlschein bezahlen, werden gebeten auf Bankeinzug umzustellen.Damit helfen Sie dem Roten Kreuz den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Wichtig dabei ist, dass die Mitgliedschaft keinerlei Verpflichtung darstellt und auch jederzeit form- und fristlos beendet werden kann. Für allfällige Änderungen steht das Rote Kreuz Gmünd gerne zur Verfügung. Alle Beiträge kommen direkt der Bezirksstelle Gmünd mit ihren Ortsstellen Gmünd, Schrems und Heidenreichstein zu Gute.Darum die Bitte: Werden auch Sie unterstützendes Mitglied. Ihr Beitrag rettet Leben!