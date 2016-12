WWG Litschau - Holzstammtisch

16.12.2016, 00:26 Uhr

Obmann Zimmermann gab einen Bericht über die Obmänner-Tagung des Waldverbandes.OFR Weichselbaum berichtete über den aktuellen Holzmarkt, dass frisches Sägerundholz gefragt sei, bei moderaten Preisen.

Zur aktuellen Borkenkäfersituation, befallenes Käferholz sollte unbedingt aus den Wäldern entfernt werden sowie ist es wichtig, laufende Kontrollen in den Wäldern durchzuführen.Eine ausführliche Information über die forstlichen Fördermaßnahmen war ebenfalls ein wichtiger Punkt.Obmann Zimmermann stellte auch die neuen T-Shirts mit der Aufschrift "Holzklopfen"vor, welche es in den Farben weiß und grün beim Obmann zu bestellen gibt.Es wurde beschlossen, dass am 28. November 2016 eine Exkursion zur Papierfabrik in Laakirchen sowie ins Papiermachermuseum durchgeführt wird.Robert Thür gab die aktuellen Holzpreise sowie die Ausformungen bekannt.Mit einigen Bildern von Schadflächen durch Wind und den Borkenkäfer schloss Obm. Zimmermann die Versammlung und wünschte ein unfallfreies Arbeiten im Wald.