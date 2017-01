Seit Jahren hochzufriedene Kunden im Autohaus Nagiller in Lans

11.01.2017, 11:02 Uhr

Egal ob sie sich für einen Neuwagen, Vorführwagen, Jahreswagen, oder einen geprüften Gebrauchtwagen entscheiden – das Autohaus Nagiller steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Nicht nur, dass das Autohaus eine langjährige Erfahrung in diesem Bereich mitbringt, auch die Mitarbeiter gehören schon seit geraumer Zeit zum Betrieb.Der Betrieb hat sich seit 1992 als Škoda-Vertragspartner profiliert und der Schwerpunkt liegt daher auch heuer noch beim Vertrieb und der Wartung dieser und den dazugehörigen Konzenmarken (VW, Audi , Seat und Porsche).

Vielseitiger KFZ-ServiceDas Angebot wird durch weitere Leistungen ergänzt: Das Autohaus Nagiller funktioniert als Porsche Bank Partner, als KFZ-Versicherungsanstalt, übernimmt Reparaturen aller KFZ-Marken, stellt Ersatzwagen während Werkstättenbesuche zur Verfügung, ist §57a-Begutachtungsstelle, KFZ-Meisterbetrieb und ist auch in einem für KFZ Schadensabwicklungen verantwortlich.Eröffnungfest 8. OktoberDass die Kunden des Betriebes treu sind, kommt nicht von ungefähr: Das Autohaus ist sechsfacher Gewinner des österreichischen Škoda-Kundenzufriedenheitswett-bewerbs. Außerdem ist der Betrieb seit 2003 ISO 9001 qualifiziert und hat heuer einen kompletten Umbau (Schauraum, Kundendienstannahme, Werkstättengebäude) nach den neuesten Škoda Corporate Identity Standards hinter sich: Am 8. Oktober von 10:00-19:00 Uhr wird gemeinsam beim Tag der offenen Tür die Eröffnung gefeiert.Ihr Škoda Betrieb sowie Ansprechpartner für VW, Audi, Seat und Porsche befindet sich nur fünf Minuten von Innsbrucks Zentrum entferntEröffnungsfeierDer neue Schauraum wird am 8. Oktober eröffnet: 10-19 UhrKontaktAldranser Straße 2,6072 Lans bei Innsbruck,www.nagiller.com,0512-377689-0,info@nagiller.com,GF: Ing. Manuel Nagillerfacebook.com/autohaus.nagiller