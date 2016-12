NÖ Seniorensportlerin des Jahres aus Hollabrunn

21.12.2016, 09:00 Uhr

die Initiative „Seniorensportler und Seniorensportlerin 2016“. In Kooperation mit NÖs Senioren, dem NÖ Pensionistenverband und dem Referat Generationen des Landes NÖ sowie dem Initiator dieser Auszeichnung und selbst begeisterten Sportler,, soll diese Aktion im Rahmen der Initiative „Mittendrin im Leben“ den Seniorensport in der Öffentlichkeit aufwerten und sein Schattendasein beenden.Nun fand im Landhaus in St. Pölten die feierliche Ehrung der Seniorensportler 2016 statt. Teilnahmeberechtigt waren alle NiederösterreicherInnen ab 55 Jahren, die außergewöhnliche sportliche Leistungen erbracht haben. Eine fachkundige Jury ermittelte den Sonderpreis 90+ füraus Hollabrunn, (Jg. 1925). Sie ist die älteste Tischtennisspielerin, die je an Seniorenmeisterschaften teilgenommen hat, und seit Jahren älteste Teilnehmerin bei den Landesmeisterschaften.Ihre Leistung geht aber viel weiter zurück: Sie hat 1946 den Tischtennisverein Hollabrunn gegründet und ist seither als Funktionärin und aktive Spielerin aktiv. Die Trophäe wurde ihr von LR, Landesobmann NÖs Senioren, und Präs., Landespräsident vom NÖ Pensionistenverband, überreicht.