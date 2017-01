"Freeman" aus dem Bezirk Horn in U-Haft

10.01.2017, 19:25 Uhr

Bereits am 23. Dezember 2016 klickten die Handschellen. Anklage vor Gericht: Versuchte Erpressung

BEZIRK. Dem Mann aus dem Bezirk Horn wird vorgeworfen, als Eigentümer einer Liegenschaft und damit abgabepflichtige Person bezüglich Müllabfuhrgebühren, Gemeindegebühren, Sozialversicherung und Gerichtsgebühren, versucht zu haben, sich der Gebührenzahlung zu entziehen.Vorgeworfen wird ihm, nachfolgend eine Rechnung für die Verwendung seines Namens verrechnet zu haben, in Höhe von über 10 Millionen € und Drohungen, dass er diese Rechnung in das amerikanische Schuldenregister eintragen lassen wird und diese Forderung auch fällig stellen wird. Zusammenfassend: Wenn aktuelle und künftige Exekutionen nicht eingestellt werden, dass er die betreffenden Personen unbegrenzt und privat haftbar macht. Was auch tatsächlich passiert ist. Betroffen von diesen Schadensforderungen in Millionenhöhe waren fünf Personen, vorwiegend Behördenvertreter, u.a. auch der Bgm. von Gars. Der Strafprozess wird in Krems stattfinden.Die Bewegung der Staatsverweigerer, Freemen und andere Gruppierungen, lehnen den Staat ab, die Mitglieder wollen keine Steuern und Abgaben zahlen.