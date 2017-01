Pernegg : Neujahrsempfang 2017

25.01.2017, 19:31 Uhr

Jeder Einzelne gab einen kurzen Rückblick über die Aktivitäten und Veranstaltungen des abgelaufenen Jahres und berichtete gleichzeitig über Vorhaben und geplanten Schwerpunkte im Neuen Jahr. Es wurden auch einige Termine koordiniert und versucht Veranstaltungen bestmöglich abzustimmen um gegenseitige Konkurrenz zu verhindern. Da in der Marktgemeinde Pernegg die glückliche Situation gegeben ist, dass die politische Gemeinde und die Pfarrgemeinde für die selben Ortschaften und ihre Bewohner zuständig sind, konnten auch die kirchlichen Belange und Anliegen in die Planung miteinbezogen werden.Es ist erstaunlich und höchst erfreulich wie aktiv sich die einzelnen Vereine und Institutionen in das Gemeindeleben einbringen und so einen unverzichtbaren und nicht wegzudenkenden Anteil an einer hohen Lebensqualität leisten. Durch diese vielen Aktivitäten wird allen Bewohnerinnen und Bewohnern, von frühester Kindheit bis ins hohe Alter, auch ein Stück Heimat gegeben, was gerade in Zeiten wie diesen, wo viele Menschen heimat- und orientierungslos sind, von ganz besonderer Bedeutung ist.