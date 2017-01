Praxisrelevante Infos für angehende Medizinstudenten

19.01.2017, 22:03 Uhr

Dr. Victoria Stieger, derzeit in der Basisausbildung am Landesklinikum Horn, und Thomas Schmallegger, MSc, Assistent und Stellvertreter des Regionalmanagers, lieferten den über 25 Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen von AHS und HAK in Horn zahlreiche Informationen zu Studium und Beruf des Arztes. Victoria Stieger - seit Anfang November 2016 absolviert sie ihre praktische Ausbildung am Landesklinikum Horn - berichtete detailliert über Studieninhalte und Modalitäten des Medizinstudiums, den Einstieg in die Medizin und Erfahrungen im Arztberuf.

Die Maturantinnen und Maturanten erhielten durch Thomas Schmallegger außerdem ausführliche Informationen über die Aufnahmemodalitäten zum Medizinstudium an den österreichischen Universitäten und die Unterstützungsangebote seitens des Landes Niederösterreich. Die Kurskosten für einen in St. Pölten angebotenen 10-tägigen Vorbereitungskurs samt eintägiger Prüfungstestsimulation werden mit einem Kostenbeitrag von 50% gefördert. Für Bewerberinnen und Bewerber, die den Medizin-Aufnahmetest bestehen und einen Studienplatz für das Diplomstudium Humanmedizin an einer öffentlichen österreichischen Medizinischen Universität oder der Karl Landsteiner Privatuniversität zugewiesen bekommen, wird außerdem der Prüfungskostenbeitrag in Höhe von € 110,-- zur Gänze rückerstattet. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Förderungen ist u.a. der Hauptwohnsitz in Niederösterreich. Für nähere Informationen hat die NÖ Landeskliniken-Holding eine eigene Homepage eingerichtet:www.noe-studiert-medizin.atFoto: Thomas Schmallegger, MSc (Assistent des Regionalmanagers), Nadine Leithner, Dr. Victoria Stieger, Till Schöchtner, Kerstin Schurischuster, Crystal Tiki, Irmgard Schöpf - stellvertretend für die Schülerinnen und Schüler, die sich für den Arztberuf interessieren.