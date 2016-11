Schwierige Fahrzeugbergung auf der B4 (Horner Bundesstraße) Harmannsdorfer Berg!

27.11.2016, 20:09 Uhr

Eine Fahrzeuglenkerin verlor aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren PKW und fuhr über die steile Straßenböschung hinunter und blieb anschließend in einem Waldstück stehen.Die Feuerwehr zog den PKW mittels Seilwinde des LFA-B an die Straßenböschung. Die zur Unterstüzung nachalarmierte FF-Gars am Kamp übernahm mit dem Kran die weitere Bergung des KFZ und hob es auf das Bergeplateau des Wechselladerfahrzeuges und stelle es gesichert ab.

Die PKW-Lenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Horn gebracht.Die FF-Harmannsdorf bedankt sich für die gute Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte!Einsatzort: B4 - Harmannsdorfer Berg - KM 44,0Mannschaftsstärke: 10 MannFahrzeuge & Geräte: LFA-B & KLF-AEinsatzdauer: ca. 2 StundenEingesetzte Feuerwehren: FF-Harmannsdorf & FF-Gars am KampSonstige Einsatzkräfte: 1 RTW Horn (Rettungswagen) & 2 PolizeistreifenFotos: FF-Harmannsdorf