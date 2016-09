Steffen Henssler tischt auf...!

28.09.2016, 17:54 Uhr

Der Quoten-Schlager startet am 9. Oktober mit einigen Neuerungen in die 8. Staffel (jeweils sonntags, 20.15 Uhr, VOX).Zu diesem Anlass weisen wir Sie auf Steffen Hensslers Live-Shows in Östereich hin:Mit "Henssler tischt auf...!", seinem neuen Programm für alle Koch-, Ess- und Lach-Begeisterten, gastiert er im November in Linz, Graz und Wien.Österreich-Premiere!Steffen Henssler:Henssler tischt auf...!19.11.2016, 20:00 UhrLinz, Tips Arena20.11.2016, 19:00 UhrGraz, Stadthalle21. + 22.11.2016 , 20:00 UhrWien, Wiener Stadthalle FKarten erhältlich bei oeticket.com