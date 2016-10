Zum ersten Mal lädt die Therme Laa – Hotel & Spa****s zum Tag der offenen Hoteltür!

06.10.2016, 13:18 Uhr

Zum ersten Mal lädt heuer die Therme Laa – Hotel & Spa****s zum Tag der offenen Hoteltür! Interessierte Jugendliche und Eltern sind herzlich willkommen, sich über die Lehrberufe im Bereich Hotelerie informieren zu lassen. Von 11.00 bis 15.00 Uhr werden stündlich Führungen durch das Resort angeboten, wobei man gute Einblicke in den Alltag eines „Therme Laa Lehrlings“ gewinnen kann. Die Führungen leitet Melissa Bartos, selbst im dritten Lehrjahr.

Mit „MACH KARRIERE IM HOTEL“ hat die Österreichische Hoteliervereinigung die größte Ausbildungsoffensive im Tourismus gestartet. Jährlicher Höhepunkt ist der Tag der offenen Hoteltür. Rund 200 Top-Hotels in ganz Österreich präsentieren sich an diesem Tag als Arbeitgeber und geben Jugendlichen und ihren Eltern Einblick in die verschiedenen Hotelberufe. Das Projekt wird u.a. unterstützt von AMS, Sozialministerium, BMWFW, hogast, hollu, Europäische Reiseversicherung, American Express, Segafredo und BTV Bank für Tirol und Vorarlberg.Auszubildende und Fachkräftenachfrage2015 haben 5.016 Jugendliche bis 18 in der Hotellerie gearbeitet, 4.069 in der Gastronomie. In Summe also 9.085 Jugendliche im Tourismus. Aktuell suchen Beherbergung und Gastronomie 5.000 ausgebildete Fachkräfte und 2.100 Lehrlinge.Unter dem Motto „eintreten, entdecken und erleben“ ...informieren die Hotels über Tätigkeiten, Karrierewege sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und beantworten Fragen von Jugendlichen und deren Eltern, die einen Blick hinter die Kulissen der Hotellerie werfen können. An diesem Sonntag zeigen die Hotels, was sie als Arbeitgeber können und bieten jungen Menschen exklusive und faszinierende Einblicke in die Vielfalt der beruflichen Disziplinen.Weitere Infos unter: www.karriere-im-hotel.atzur Therme Laa-Hotel & Spa unter: www.therme-laa.at