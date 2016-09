Herbstfest: Köstlichkeiten und Glücksmomente

30.09.2016, 13:48 Uhr

Zur Sache

Die Verlosung findet um 11.00 Uhr statt.Ganz gleich, ob wöchentlich oder jährlich wiederkehrend – als lebendige Inseln inmitten der Stadt bieten die Klosterneuburger Märkte Gelegenheit, in Ruhe zu gustieren, alte und neue Bekannte zu treffen und zu verweilen, eine Abwechslung zum hektischen Alltag. Die Stadtgemeinde Klosterneuburg hat in den letzten zwei Jahren investiert, um diese Oasen, die seit Menschengedenken unsere Gesellschaft bereichern, zu beleben und an die Anforderungen unserer Zeit anzupassen – mit Erfolg.Das jährliche Herbstfest ist das beste Beispiel dafür und zum beliebten Fixpunkt im Veranstaltungskalen‐ der der Stadt geworden. Höhepunkt ist die Verlosung um 11 Uhr, bei der mit ein wenig Glück Gutscheine und Warenkörbe mit nach Hause genommen werden können. Der Bauernmarkt bietet neben Blumen auch frische Fische, Frischfleisch‐ und Wurstwaren, Gemüse, Eier, Honig, Brot, Gebäck und Mehlspeisen, ein vielfältiges Sortiment an Käse sowie Kernöl und andere steirische Köstlichkeiten.Der Bauernmarkt findet ganzjährig jeden Freitag von 07.30 bis 16.00 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Verlosung beim Herbstfest um 11.00 Uhr.