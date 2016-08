Die zweifache Nestroy-Preisträgerin Sabine Mitterecker erarbeitet SCHATTEN (Eurydike sagt) von Elfriede Jelinek mit Sarah Sanders, Christina Scherrer, Alexandra Sommerfeld und dem Klangregisseur Wolfgang Musil in der ehemaligen Sargfabrik F23.wir.fabriken in Wien-Liesing.

Orpheus, der große Sänger der griechischen Mythologie und Eurydike sind Inbegriff eines Liebespaares. Nach ihrem Tod durch den Biss einer Schlange dringt er vor bis in den Hades, um sie zurückzuholen. Als er sich nach ihr umblickt, verschwindet sie für immer ins Reich des Todes – er bleibt in Trauer unter den Lebenden zurück. Soweit der Mythos.Was aber, wenn Eurydike gar nicht zurück will?

Kartenvorverkauf ab 5. Septemberin der Buchhandlung Leporello 1010 Wien Singerstrasse 7und im Bezirksamt für den 23. Bezirk 1230 Wien Perchtoldsdorfer Strasse 2Vollpreis: € 27,–Ermäßigt: € 16,–Nutzen Sie das besondere Angebot der Liesing-Karte für € 23,–(ausschließlich erhältlich im Bezirksamt für den 23. Bezirk)www.theaterpunkt.com